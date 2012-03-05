Вартість землі в Донецьку в лютому знизилася на 1,14%

Середня вартість землі в Донецьку під котеджне будівництво в лютому 2012 року знизилася на 1,14%, або 48 дол., – до 4 тис. 150 дол. за сотку.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development». Згідно з повідомленням, найдешевшим залишався Петровський район з середнім показником 1 453 дол./сотка, найдорожчим – Ворошиловський район, де середня ціна продажу становила 9 559 дол./сотка.

За даними компанії, за вказаний період вартість земельних ділянок у Ворошиловському районі знизилася на 2,08% (203 дол.) – до 9 559 дол./сотка, у Калінінському – на 1,10% (75 дол.) – до 6 760 дол./сотка, у Київському – на 1,25% (73 дол.) – до 5 751 дол./сотка, у Кіровському – на 0,51% (13 дол.) – до 2 554 дол./сотка, у Петровському – на 0,89% (13 дол.) – до 1 453 дол./сотка, у Пролетарському – на 1,71% (29 дол.) – до 1 667 дол./сотка, у Ленінському районі – на 1,20% (40 дол.) – до 3 301 дол./сотка, у Куйбишевському районі – на 1,04% (45 дол.) – до 4 270 дол./сотка.

Довідка УНІАН. Компанія «SV Development» з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості і котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.