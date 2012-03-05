Попов: частину функцій міської влади можуть передати органам самоорганізації населення

Голова Київської міськдержадміністрації Олександр ПОПОВ допускає передачу частини функцій міської влади органам самоорганізації населення (ОСН).

Як повідомляє прес-служба Київської міськдержадміністрації, про це він сказав сьогодні під час зустрічі із представницями ОСН міста.

О.ПОПОВ зауважив, що органи самоорганізації населення у столиці демонструють себе, як один із найефективніших механізмів місцевого самоврядування та демократії. За його словами, уже сьогодні вони активно співпрацюють з міською владою у вирішенні нагальних проблем киян. Допомагають контролювати якість виконання міських програм та ініціюють власні проекти.

За його даними, на сьогодні в місті функціонують близько 100 ОСН.

“Вже сьогодні ми маємо дуже позитивні результати співпраці ОСНів з міською владою. Саме громада пропонує місту проекти покращення життя киян. Це стосується і благоустрою, і соціальних програм підтримки малозахищених категорій населення, і залучення молоді до громадської активності. Зі свого боку місто фінансує реалізацію цих проектів. Таким чином нам вдається виконувати саме ту роботу, якої потребують кияни”, - сказав керівник КМДА.

Він висловив переконання, що дуже скоро органи самоорганізації населення зможуть вирішувати і більш глобальні проблеми киян. «А це означає, що ми зможемо делегувати їм частину функцій, які сьогодні виконує міська або районна влада. Таким чином буде вирішуватися дуже багато проблем, не з позиції кабінетів міської влади чи районних адміністрацій, а з позиції волі громади», – підкреслив О.ПОПОВ.

Голова КМДА також наголосив, що нині у столиці всі проекти з розвитку інфраструктури чи благоустрою, які реалізуються на території ОСНів, обов’язково погоджуються з органами самоорганізації населення. Крім того, саме громадські комітети допомагають контролювати якість роботи комунальних служб міста. Наприклад, представники ОСНів стежать за якістю ремонтів у під’їздах, асфальтуванням дворів, за благоустроєм прибудинкових територій, що виконуються в рамках загальноміських програм.

“Я особисто вважаю, що якщо ми говоримо про місцеве самоврядування, про участь киян у прийнятті рішень, то якраз ОСН і є найефективнішим механізмом демократії. Тому що їхні ініціативи ідуть безпосередньо від людей”, – сказав О.ПОПОВ.