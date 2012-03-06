У Києві в лютому здали в оренду 1101 квартиру, повідомили УНІАН в агентстві нерухомості SV Realty.

За даними агентства, найбільшим попитом користувалися однокімнатні квартири (44% угод), 35% припадає на двокімнатні квартири і 21% - на об`єкти з трьома кімнатами і більше.

Максимальна кількість угод (46%) припадає на квартири вартістю до 4,5 тис. грн. на місяць, 44% - у ціновій категорії від 4,5 до 7 тис. грн. і 10% - у категорії понад 7 тис. грн.

Нагадаємо, в січні 2012 року в Києві було здано в оренду 936 квартир.