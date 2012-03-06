Експерти прогнозують стабілізацію орендних ставок на офісні площі в Києві

У Києві цього року очікується стабілізація орендних ставок на офісні приміщення на рівні грудня 2011 року.

Про це йдеться в огляді ринку офісної нерухомості Києва за 2011 рік компанії Knight Frank, переданому УНІАН.

«У 2012 році можна очікувати стабілізації орендних ставок на рівні грудня 2011 року. Зростання конкуренції, яка буде посилюватися у міру виходу на ринок нових об`єктів в межах центрального ділового району, буде утримувати ставки на поточному рівні», - вважають фахівці компанії.

За даними Knight Frank, на кінець грудня 2011 року середні орендні ставки на офісні приміщення класу «A» перебували в діапазоні 420-540 дол./кв. м/рік, класу «B +» - 260-360 дол./кв. м/рік, класу «B» - 180-260 дол./кв. м/рік.

У компанії відзначили, що на поточний рік до введення в експлуатацію в Києві заявлено близько 168 тис. кв. м офісних площ в основному класу «А» і «B +», що на 12% перевищить показники минулого року.

Аналітики компанії вважають, що рівень вакантних площ буде залежати від цінової політики власників нових об`єктів. «У разі, якщо запитувані ставки оренди будуть встановлюватися в тому ж діапазоні, в якому варіюються ставки в функціонуючих офісних центрах, розташованих в ЦДР, ймовірне зростання показника до 13-14% до кінця 2012 - початку 2013 р.», - прогнозують в компанії.

За даними компанії, нова пропозиція офісних площ класу «А» і «В» в 2011 році склало 144,2 тис. кв. м, що на 65,3% перевищує показники 2010 року.