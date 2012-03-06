Мінекономрозвитку пропонує обмежити розмір комісії рієлторів 3%

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України пропонує обмежити максимальний розмір оплати рієлторських послуг 3% вартості нерухомого майна, зазначеного в договорі щодо такого майна.

Про це йдеться в законопроекті «Про особливості ведення рієлторської діяльності», розміщеному на сайті міністерства.

Згідно з документом, розмір і порядок оплати рієлторських послуг визначаються за домовленістю сторін, якщо інше не визначено законодавством.

«Максимальний розмір оплати рієлторських послуг не може перевищувати трьох відсотків вартості нерухомого майна, зазначеного в договорі щодо такого майна», - сказано в законопроекті.

При цьому сума грошової винагороди, яку сплачує споживач рієлторських послуг за виконані послуги, повинна обов`язково зазначатися в акті про виконання договору про надання рієлторських послуг.

Законопроект визначає, що рієлтором може бути громадянин України, а також іноземець або особа без громадянства, що має дозвіл на імміграцію відповідно до положень Закону України «Про міграцію». Також рієлтор повинен мати вищу освіту, володіти державною мовою, пройти навчання за програмою базової підготовки або стажування протягом одного року у суб`єкта рієлторської діяльності, скласти кваліфікаційний іспит, одержати кваліфікаційне свідоцтво рієлтора і зареєструватися в Державному реєстрі суб`єктів рієлторської діяльності.

Кваліфікаційне свідоцтво, яке підтверджує професійну підготовку рієлтора за всіма видами рієлторських послуг, видається Фондом державного майна України на підставі відповідного рішення екзаменаційної комісії. За видачу кваліфікаційного свідоцтва стягується плата у розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, яка направляється до Державного бюджету України.

Рієлтор може здійснювати рієлторську діяльність як фізична особа - підприємець після отримання сертифікату суб`єкта рієлторської діяльності і реєстрації в Державному реєстрі суб`єктів рієлторської діяльності.

За включення до Державного реєстру суб`єктів рієлторської діяльності стягується плата у розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Органом державної влади, що здійснює державне регулювання і контроль за рієлторською діяльністю в Україні, є Фонд державного майна України.

Згідно із законопроектом, рієлторські послуги надаються суб`єктами рієлторської діяльності виключно на підставі договору, укладеного між рієлторською організацією або рієлтором, який здійснює рієюлторську діяльність як фізична особа - підприємець, і споживачем рієлторських послуг. Типова форма договору затверджується Кабінетом міністрів України.