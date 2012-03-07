У ДІУ вважають реальною іпотеку під 2-3% річних

У Державній іпотечній установі (ДІУ) вважають реальною іпотечну програму для придбання житла під 2-3% річних на 10-15 років, запропоновану сьогодні Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив голова правління ДІУ Віктор МИРГОРОДСЬКИЙ.

«Те, що сказав сьогодні Президент, цілком, з нашої точки зору, реальні речі. На сьогодні ми вже надали Кабміну наші пропозиції, направлені на те, щоб зробити іпотеку під 2-3%», - сказав він.

В.МИРГОРОДСЬКИЙ уточнив, що зменшити ставку іпотечного кредитування до 2-3% можливо за рахунок збільшення статутного капіталу дІУ.

Він також зазначив, що у найближчі 2-3 тижні стануть відомі подробиці даної програми, які розгляне Кабінет міністрів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в ході розширеного засідання Кабінету міністрів Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що в Україні з травня поточного року почне працювати програма іпотечного кредитування для придбання доступного житла під 2-3% річних.

«З травня почне працювати державна іпотека – програма кредитування під житлове будівництво. Вартість кредиту для людей становитиме не більш як 2-3%. Решту компенсує банкам держава. Терміни таких кредитів будуть розраховані на 10-15 років», - сказав глава держави.

В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що реалізація цієї програми дасть змогу «завантажити» будівельні компанії, підняти рівень виробництва будівельних матеріалів, збільшити попит на українську металопродукцію на внутрішньому ринку.

Крім того, програма забезпечення громадян доступним житлом сприятиме економічному розвитку держави.

Довідка УНІАН. Державну іпотечну установу в Україні створено постановою Кабінету міністрів України 8 жовтня 2004 року. Засновником ДІУ виступила держава в особі Кабміну.

Основною метою діяльності ДІУ є рефінансування іпотечних кредитів за рахунок коштів, отриманих від розміщення своїх облігацій. Папери розміщуються шляхом відкритого продажу на території України серед інвесторів – юридичних і фізичних осіб, резидентів і нерезидентів. Облігації ДІУ розміщує самостійно. За паперами видається 100% державна гарантія.