За підтримки ДІУ до кінця року планується добудувати 262 тис. кв. м житла

За фінансової підтримки Державної іпотечної установи (ДІУ) до кінця цього року планується добудувати 14 житлових будинків загальною площею 262 тис. кв.м.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова правління ДІУ Віктор МИРГОРОДСЬКИЙ. За його словами, станом на 5 березня ц.р. введено в експлуатацію 10 житлових будинків загальною площею 107 тис. кв. м.

В.МИРГОРОДСЬКИЙ зазначив, що в 2011 році ДІУ профінансувало 26 житлових будинків загальною площею житла близько 390 тис. кв. м на 5,5 тис. квартир на загальну суму 627 млн. грн. Об`єкти розташовані в Київській, Донецькій, Івано-Франківській, Харківській, Львівській областях і Севастополі.

Голова правління ДІУ додав, що з липня 2011 року банки-партнери установи надали 390 іпотечних кредитів населенню на суму понад 100 млн. грн.

В.МИРГОРОДСЬКИЙ повідомив, що за умови надання державній гарантії за зобов`язаннями ДІУ на 1 млрд. грн., ДІУ планує залучити кошти на фінансовому ринку і направити 730 млн. грн. на фінансування добудови житлових будинків, що дасть змогу ввести в експлуатацію 500 тис. кв. м житла в різних регіонах; а також близько 700 млн. грн. на фінансування програми надання іпотечних кредитів, що дозволить громадянам одержати понад 2,5 тис. іпотечних кредитів.

Довідка УНІАН. Державна іпотечна установа в Україні створена постановою Кабінету міністрів України 8 жовтня 2004 року. Засновником ДІУ виступила держава в особі Кабміну.

Основною метою діяльності ДІУ є рефінансування іпотечних кредитів за рахунок коштів, одержаних від розміщення своїх облігацій. Папери розміщуються шляхом відкритого продажу на території України серед інвесторів – юридичних і фізичних осіб, резидентів і нерезидентів. Облігації ДІУ розміщує самостійно. За паперами видається 100% державна гарантія.

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