У Тернополі запровадять електронну систему контролю у сфері ЖКГ

У Тернополі запровадять електронну систему контролю у сфері житлово-комунального господарства.

Як повідомив кореспонденту УНІАН заступник міського голови Тернополя з питань житлово-комунального господарства Владислав СТЕМКОВСЬКИЙ, завдяки електронній системі жителі будинків зможуть у спеціально створеній базі дані відстежувати, які саме роботи і коли були проведені у їхньому будинку, скільки саме коштів на це пішло, яка заборгованість у їхньому будинку. У свою чергу працівники ЖЕКів зможуть відстежувати, які скарги надійшли від жителів, які з них є першочерговими для розгляду, скільки аварійних ситуацій було у тому чи іншому будинку.

«Завдяки створенню централізованої електронної системи тернополяни також зможуть усі комунальні послуги оплачувати, не виходячи з дому. Наразі через Інтернет можна оплатити за воду, але невдовзі це буде звична практика. Окрім цього в систему ми плануємо додати онлайн-схему руху громадського транспорті після встановлення на маршрутках і тролейбусах GPS–пристроїв. Тоді люди можуть бачити, де в конкретний момент перебуває необхідний їм транспорт і коли орієнтовно їм варто виходити з дому», – розповів В.СТЕМКОВСЬКИЙ.

За його даними, електронну систему контролю у сфері житлово-комунального господарства впроваджуватимуть поетапно за кошти ЖЕКів. За деякий час її запустять в тестовому режимі.

Для кінцевої її здачі, за підрахунками В. СТЕМКОВСЬКОГО, необхідно 2 роки.