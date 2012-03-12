Вартість офісних площ у Львові в лютому зросла на 0,11%

Середня вартість продажу офісних площ (не у бізнес-центрах) на вторинному ринку Львова в лютому 2012 року зросла на 0,11% (2 дол.) - до 1 771 дол./кв. м.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development». Згідно з повідомленням, найдешевшим залишався Сихівський район з середнім показником 1 509 дол./кв. м, найдорожчим - Галицький район, де середня ціна продажу становила 2 211 дол./кв. м.

За даними компанії, за вказаний період середня вартість офісних площ у Галицькому районі знизилася на 0,72% (16 дол.) - до 2 211 дол./кв. м, у Франківському районі - знизилася на 0,75% (13 дол.) - до 1 716 дол./кв. м, у Залізничному районі - зросла на 0,68% (11 дол.) - до 1 631 дол./кв. м, у Личаківському районі - зросла на 0,67% (11 дол.) - до 1 654 дол./кв. м, у Шевченківському районі - зросла на 0,96% (15 дол.) - до 1 573 дол./кв. м, у Сихівському районі - зросла на 0,94% (14 дол.) - до 1 509 дол./кв. м.