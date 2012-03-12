Вартість офісних площ у Харкові в лютому зросла на 0,08%

Середня вартість продажу офісних площ (не у бізнес-центрах) на вторинному ринку Харкова в лютому 2012 року зросла на 0,08% (1 дол.) - до 1 255 дол./кв. м.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development».

Згідно з повідомленням, найдешевшим залишався Фрунзенський район з середнім показником 1 136 дол./кв. м, найдорожчим - Київський район, де середня ціна продажу становила дол./кв. м.

За даними компанії, за вказаний період середня вартість офісних приміщень у Київському районі знизилася на 0,26% (4 дол.) - до 1 557 дол./кв. м, у Дзержинському районі - знизилася на 0,95% (14 дол.) - до 1 464 дол./кв. м, у Ленінському районі - знизилася на 0,31% (4 дол.) - до 1 275 дол./кв. м, у Комінтернівському районі - зросла на 1,46% (17 дол.) - до 1 183 дол./кв. м, у Московському районі - зросла на 0,96% (11 дол.) - до 1 152 дол./кв. м, у Жовтневому районі - зросла на 0,97% (11 дол.) - до 1 150 дол./кв. м, у Червонозаводському районі - знизилася на 0,77% (9 дол.) - до 1 164 дол./кв. м, в Орджонікідзевському районі - зросла на 1,31% (15 дол.) - до 1 157 дол./кв. м, у Фрунзенському районі - знизилася на 0,61% (7 дол.) - до 1 136 дол./кв. м.