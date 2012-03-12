Вартість офісних площ в Одесі у лютому знизилася на 0,56%

Середня вартість офісних площ (не у бізнес-центрах) на вторинному ринку Одеси в лютому 2012 року знизилася на 0,56% (10 дол.) - до 1 791 дол./кв. м.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development».

Згідно з повідомленням, найдешевшим залишалося селище Котовського з середнім показником 1 397 дол./кв. м, найдорожчим - Приморський район, де середня ціна продажу становила 2 032 дол./кв. м.

За даними компанії, за вказаний період середня вартість офісних площ у Приморському районі знизилася на 1,31% (27 дол.) - до 2 032 дол./кв. м, в районі Таїрова - зросла на 0,53% (9 дол.) - до 1 710 дол./кв. м, у районі Черемушки - зросла на 0,90% (14 дол.) - до 1 571 дол./кв. м, у районі Молдаванка - знизилася на 0,41% (6 дол.) - до 1 463 дол./кв. м, у селищі Котовського - знизилася на 0,29% (4 дол.) - до 1 397 дол./кв. м.