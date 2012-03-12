Вартість офісних площ у Донецьку в лютому знизилася на 0,28%

Середня вартість офісних площ (не у бізнес-центрах) на вторинному ринку Донецька в лютому 2012 року знизилася на 0,28% (4 дол.) - до 1 440 дол./кв. м.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development».

Згідно з повідомленням, найдешевшим залишався Петровський район з середнім показником 950 дол./кв. м., найдорожчим - Ворошиловський район, де середня ціна продажу становила 1 842 дол./кв. м.

За даними компанії, за вказаний період середня вартість офісних приміщень у Ворошиловському районі знизилася на 0,38% (7 дол.) - до 1 842 дол./кв. м, у Київському районі - знизилася на 1,46% (22 дол.) - до 1 489 дол./кв. м, у Калінінському районі - знизилася на 1,14% (16 дол.) - до 1 382 дол./кв. м, у Ленінському районі - зросла на 1,78% (22 дол.) - до 1 256 дол./кв. м, у Куйбишевському районі - знизилася на 0,45% (5 дол.) - до 1 118 дол./кв. м, у Будьоннівському районі - зросла на 0,93% (11 дол.) - до 1 196 дол./кв. м, у Пролетарському районі - зросла на 1,16% (13 дол.) - до 1 134 дол./кв. м, у Кіровському районі - знизилася на 0,95% (10 дол.) - до 1 038 дол./кв. м, у Петровському районі - зросла на 1,71% (16 дол.) - до 950 дол./кв. м.