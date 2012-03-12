Вартість офісних площ у Києві в лютому стабілізувалася на 2069 дол./кв. м

Середня вартість продажу офісних площ (не у бізнес-центрах) на вторинному ринку Києва в лютому 2012 року стабілізувалася на рівні 2 069 дол./кв. м.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development».

Згідно з повідомленням, найдешевшим залишався Святошинський район з середнім показником 1 625 дол./кв. м, найдорожчим - Печерський район, де середня ціна продажу становила 3 122 дол./кв. м.

За даними компанії, за вказаний період середня вартість офісних приміщень у Печерському районі знизилася на 0,45% (14 дол.) - до 3 122 дол./кв. м, у Шевченківському районі - знизилася на 1,22% (33 дол.) - до 2 661 дол./кв. м, у Подільському районі - знизилася на 1,20% (29 дол.) - до 2 394 дол./кв. м, у Голосіївському районі - зросла на 0,56% (12 дол.) - до 2 166 дол./кв. м, в Оболонськом районі - зросла на 0,49% (10 дол.) - до 2 037 дол./кв. м, у Дніпровському районі - зросла на 0,53% (9 дол.) - до 1 723 дол./кв. м, у Солом’янському районі - зросла на 0,64% (11 дол.) - до 1 720 дол./кв. м, у Дарницькому районі - зросла на 0,79% (13 дол.) - до 1 664 дол./кв. м, у Деснянському районі - знизилася на 0,54% (9 дол.) - до 1 649 дол./кв. м, у Святошинському районі - зросла на 0,74% (12 дол.) - до 1 625 дол./кв. м.