У Харкові до Євро-2012 добова оренда квартир подорожчала у 5 разів - експерт

У Харкові до Євро-2012 добова оренда квартир подорожчала в середньому у 4,6 раза в порівнянні з нинішніми цінами.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі компанії «Харківське агентство нерухомості».

Як відзначила директор філії компанії «Харківське агентство нерухомості» Олена МАНЖОС, в середньому оренда однокімнатних квартир у Харкові на час Євро-2012 становить близько 700 грн., тоді як сьогодні ціна оренди однокімнатних квартир у Харкові коливається в межах 150-250 грн./доба.

Найвищі ставки добової оренди житла на час проведення чемпіонату ріелтори зафіксували у центральних районах міста. Зокрема, вартість добової оренди 1-кімнатної квартири поряд із станцією метро «Радянська» в період проведення чемпіонату становить 1500 грн./доба. У районах, віддалених від метро або зі слабо розвиненою інфраструктурою, житло пропонується вболівальникам за ціною 800 грн./доба. Найбільша кількість пропозицій зафіксована в районах, наближених до станцій метрополітену, зокрема на Салтівці і Павловому Полі: тут вартість добової оренди становить близько 1000-1200 грн./доба.

О.Манжос вважає, що орендні ставки в період проведення чемпіонату Євро-2012 можуть як підвищитися, так і знизитися. «Вирішальним чинником, що визначає вартість добової оренди, стане рівень попиту на квартири з боку футбольних уболівальників», - додала вона.

При цьому в агентстві відзначили, що харків'янам, котрі планують здавати житло вболівальникам у період проведення Євро-2012, варто враховувати ризики, пов'язані з добовою орендою. На думку ріелторів, потенційні орендодавці повинні розуміти, що деякі вболівальники можуть завдати шкоди квартирі і погіршити її стан. Також не варто виключати ймовірність неоплати або неповної оплати послуг наймачами.

Фахівці компанії вважають, що найбільшу загрозу недобросовісні орендарі представляють для літніх людей, які, не маючи досвіду добової оренди житла, спробують у такий спосіб одержати додатковий дохід.

Довідка УНІАН. Компанія «Харківське агентство нерухомості» заснована у 1996 році. Надає повний пакет послуг купівлі, продажу і оренди житлової та комерційної нерухомості, а також консалтингові послуги з аналізу ринку.

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