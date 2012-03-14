Азаров обіцяє за 10 років розв'язати житлові проблеми усіх українців

Програма будівництва доступного житла має за 10 років розв'язати житлові проблеми усіх українців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ сьогодні під час засідання Кабінету міністрів.

«Програма доступного житла років за 10 має повністю розв’язати в Україні квартирне питання, насамперед, для молодих сімей», - сказав М.АЗАРОВ.

Він відзначив, що ця програма має охопити всі сім'ї з середнім доходом близько 5 тис. грн. на місяць.

За словами прем'єра, для забезпечення житлом українців необхідно будувати приблизно по 100 тис. квартир на рік. Також, відзначив прем'єр, паралельно з будівництвом житла необхідно будувати, згідно з потребою, школи і дитячі садки.

Як повідомляв УНІАН, в Україні в 2011 році придбано 790 квартир за програмою доступного житла. Про це заявив міністр регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства України Анатолій БЛИЗНЮК.

Він нагадав, що державна підтримка будівництва доступного житла в Україні становила 98 млн. грн., що дозволило додатково залучити до будівництва 238 млн. грн. власних коштів громадян.

Голова Мінрегіону повідомив, що загальний обсяг інвестицій, спрямованих на будівництво житла у рамках реалізації даної програми, досяг 336 млн. грн.

А.БЛИЗНЮК нагадав, що будівництво доступного житла передбачає надання державної підтримки у розмірі 30% вартості житла і залучення коштів громадян.

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