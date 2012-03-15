У суботу відбудеться толока з висадки дерев на Пейзажній алеї у Києві

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ запросив киян взяти участь у толоці з висадки дерева на Пейзажній алеї.

Як повідомляє прес-служба КМДА, голова КДМА закликав киян долучитися до толоки, аби разом відстояти посягання на сквер з боку забудовників.

«Ми провели робочу нараду з громадськими організаціями та юристами, які відстоюють сквер на Пейзажній алеї, і домовилися про спільні дії щодо його захисту. Я запрошую всіх киян долучитися до нашої акції і прийти 17 березня, в суботу, об 11:00 на толоку, під час якої ми разом висадимо дерева на Пейзажній алеї. Я гарантую, що будівництва там не буде ніколи – ні сьогодні, ні завтра», – наголосив О.ПОПОВ.

Також голова КМДА повідомив, що забудовнику, який мав намір зводити будівлю на Пейзажній алеї, найближчим часом запропонують альтернативні ділянки.

«Я впевнений, ми знайдемо компроміс у вирішенні питання із забудовником. Адже нищити сквер в історичній частині міста, який кияни звели своїми руками, і який уже став не лише окрасою району, але й однією із найпопулярніших серед городян зон відпочинку – це було б не просто помилкою, а справжнім злочином», – підкреслив О.ПОПОВ.

Як повідомляв УНІАН, 13 березня Вищий адміністративний суд скасував рішення Апеляційного адмінсуду про заборону будівництва на Пейзажній алеї.

Таким чином на місці скверу і дитячого майданчику на Пейзажній алеї дозволено будівництво на замовлення МЗС.