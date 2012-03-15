КСУ визнав неконституційною заборону розриву договорів інвестування в будівництво

Конституційний суд України визнав неконституційним положення ч. 4 ст. 3 Закону «Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва» про заборону розриву фізичними та юридичними особами будь-яких договорів, результатом яких є передача забудовниками завершеного об'єкту (частини об'єкту) житлового будівництва за умови, що за такими договорами здійснено оплату 100% вартості об'єкту (частини об'єкту) житлового будівництва.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення сьогодні озвучив головуючий на засіданні Анатолій ГОЛОВІН за зверненням громадянки Зінаїди ГАЛКІНОЇ.

Суд також вирішив, що до визнання неконституційним це положення не мало зворотної дії в часі.

Згідно з рішенням суду, положення ч. 4 ст. 3 вказаного закону визнано неконституційним і втрачає чинність із дня ухвалення Конституційним судом цього рішення.

Суд мотивував своє рішення тим, що частиною 4 ст. 3 закону фактично вводилися обмеження щодо володіння, користування й розпорядження об'єктом права власності, зокрема коштами інвесторів на період до 1 січня 2013 року.

При цьому суд сформулював правову позицію, згідно з якою дію нормативно-правового акту в часі слід розуміти так, що вона починається з моменту набуття чинності цього акту й припиняється з втратою ним сили, тобто до дії, факту, застосовується той закон або інший нормативно-правовий акт, під час якого вони настали або мали місце.

Отже, КС підкреслює, що положення ч. 4 ст. 3 закону, яким встановлено заборону інвесторам на розрив договорів фінансування житлового будівництва, не мали зворотної дії в часі.

Довідка УНІАН. Громадянка З.ГАЛКІНА звернулася до Конституційного суду України з клопотанням дати офіційне тлумачення положення ч. 4 ст. 3 закону «Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва» (справа про заборону розірвання договорів інвестування житлового будівництва), згідно з яким «забороняється розірвання фізичними та юридичними особами будь-яких договорів, результатом яких є передача забудовниками завершеного об'єкту (частини об'єкту) житлового будівництва за умови, що за такими договорами здійснено оплату 100% вартості об'єкту (частини об'єкту) житлового будівництва», щодо того, чи поширюється дія цього положення на правовідносини, що виникли до набуття чинності закону. Зокрема, у випадках, коли інвестор, згідно з чинним на той час законодавством, розірвав договір про участь у фонді фінансування будівництва.

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