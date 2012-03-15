Кабмін створив Нацраду з питань діяльності ОСББ

Кабінет міністрів України 14 березня т.г. створив Національну раду з питань створення і забезпечення функціонування об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) як тимчасовий консультативно-дорадчий орган уряду.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства.

Згідно з повідомленням, основними завданнями ради є координація дій органів виконавчої влади з питань створення і забезпечення діяльності ОСББ, сприяння у вирішенні проблемних питань, а також залучення громадськості до нормотворчої діяльності.

Новий дорадчий орган покликаний аналізувати стан справ і причини виникнення проблем у процесі створення і забезпечення діяльності ОСББ, подавати уряду розроблені за підсумками роботи рекомендації і пропозиції. Персональний склад ради затверджуватиметься наказом Мінрегону.

Згідно з постановою, до складу ради увійшли глава Мінрегіону (голова ради), його перший заступник, перший заступник міністра юстиції, заступники міністрів економічного розвитку і торгівлі, фінансів, соціальної політики, голова Державної служби України з питань регуляторної політики, Держземагентства і Держархбудінспекції, заступники голів Державної податкової служби і Антимонопольного комітету.

Також передбачено, що брати участь у роботі органу на постійній основі будуть директор департаменту Мінрегіону, представник Секретаріату КМУ і представники місцевих органів виконавчої влади. За згодою участь в роботі ради візьмуть голова Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг і НКРЕ, народні депутати і представники об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, представники органів місцевого самоврядування, громадських організацій, об'єднань профспілок і роботодавців, суб'єктів господарювання.

Як повідомляв УНІАН, також сьогодні, 15 березня, Верховна Рада України прийняла закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо об'єднань співвласників багатоквартирного будинку» (№8474).