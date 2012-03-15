Розширено перелік об’єктів для передання з державної у комунальну власність

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон «Про внесення змін до статті 7 Закону України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності» щодо об’єктів інженерної інфраструктури водопровідного господарства».

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Як повідомляв УНІАН, зазначений закон Верховна Рада України ухвалила 23 лютого.

Цим законом розширюється перелік об’єктів, що можуть безоплатно передаватися з державної у комунальну власність. Зокрема, за рахунок об’єктів інженерної інфраструктури водопровідно-каналізаційного господарства (включаючи мережі, споруди, устаткування), що пов’язані з постачанням споживачам води, відведенням і очищенням стічних вод, а також благоустроєм населених пунктів.