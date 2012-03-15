Київрада передала 20 га метрополітену для будівництва депо «Троєщина»
18:39, 15 березня 2012Нерухомість
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Київрада передала КП «Київський метрополітен» земельні ділянки загальною площею 20,24 га на вулиці Милославській у Деснянському районі для будівництва та експлуатації електродепо «Троєщина».
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийняте сьогодні на засіданні сесії Київради.
За нього проголосували 99 із 109 зареєстрованих в залі депутатів.
18,59 га відведено для самого депо і 1,65 га - для влаштування сходу ліній метрополітену в електродепо.
Земельна ділянка вільна від капітальної забудови. Нормативна грошова оцінка складає 75,403 млн. грн.
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