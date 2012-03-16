У Києві біля Золотих воріт планують збудувати офісно-розважальний комплекс

У Києві на розі вулиць Володимирської та Прорізної планують звести офісно-розважальний комплекс.

Як передає кореспондент УНІАН, на сесії Київради 15 березня було прийнято рішення (66 голосів «за») про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки ТОВ «Златовлад» по вул. Володимирській, 43, літ. В, вул. Прорізній, 25-а, вул. Прорізній, 25-б для реконструкції нежитлових будівель під офісний центр з магазинами, рестораном та підземною автостоянкою, їх подальшої експлуатації та обслуговування.

Йдеться про земельну ділянку площею 0,1 га з передачею її в оренду на 5 років для здійснення відповідних робіт з реконструкції споруд.

В рішення зазначається, що ділянка забудована будинками загальною площею 1 тис. 600 кв. м., які належать ТОВ «Златовлад» шляхом викупу приміщень. Орієнтовна площа забудови ділянки 450 кв.м.