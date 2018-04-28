Гендиректор ТММ: поганий ринок коректує плани компанії

Через світову фінансову кризу одна з найбільших національних девелоперсько-будівельних компаній ТММ Real Estate Development змушена відкласти на рік запланований продаж акцій на Лондонській біржі. Генеральний директор ТММ Микола Толмачов в ексклюзивному інтерв'ю УНІАН розповів про перенесення розміщення, перспективи розвитку українського ринку нерухомості у 2012 році і планах своєї компанії.

Фінансова криза "відсунула" плани розміщення на рік

Погана кон'юнктура на світовому фінансовому ринку змусила компанію ТММ Real Estate Development відкласти на 2013 рік вторинне розміщення акцій на Лондонській біржі, яке раніше планувалося на поточний рік. Розмістити передбачалося близько 20% збільшеного статутного капіталу.

«Вторинне розміщення акцій у 2012 році нереальне через ситуацію на зовнішніх ринках. Тому ми відкладаємо розміщення на 2013 рік. Ми стоїмо на низькому старті, потенціал ми не розгубили, але чекаємо кращих часів», – сказав Толмачов.

Для залучення додаткових коштів на будівельні проекти гендиректор ТММ також не виключає можливості випуску компанією у 2013 році бондів.

У поточному році фінансування проектів здійснюватиметься за рахунок власних коштів і револьверної кредитної лінії Ощадбанку на 500 мільйонів гривень. Термін повернення коштів за цією лінією – вересень 2016 року.

ТММ засновано у 1992 році. Реалізовує девелоперські та будівельні проекти у Києві і декількох українських регіонах, а також займається виробництвом будівельних матеріалів.

Усього за період своєї роботи на українському ринку компанія реалізувала 32 проекти нерухомості загальною площею понад 600 тис. квадратних метрів у Києві, Харкові, Житомирі і Ялті.

З 2007 року акції ТММ Real Estate Development торгуються на майданчику Open Market Франкфуртської біржі, після того як компанія продала в рамках IPO 13% акцій за 105 мільйонів доларів.

Плани на 2012 рік

У поточному році, прогнозує Толмачов, компанія введе в експлуатацію у Києві і Харкові близько 80 тис. квадратних метрів житла, тоді як у 2011-2010 роках було введено 123 тис. квадратних метрів. Зокрема, у Києві плануєтсья здати другу чергу житлового комплексу "Сонячна брама", а в Харкові – комплекс "Green Town".

Знаковий для ТММ столичний комплекс «Сонячна брама» включає 14 житлових будинків на 1 187 квартир загальною площею 234 тис. квадратних метрів, компанія планує повністю ввести його в експлуатацію у другому кварталі 2014 року.

Толмачов повідомив, що у серпні 2012 року компанія планує почати будівництво в столиці проекту преміум-класу загальною житловою площею близько 30 тис. квадратних метрів у Лабораторному провулку. Цей об'єкт повинен бути збудований протягом 2,5 років.

Активи ТММ Real Estate Development станом на 31 грудня 2010 року зросли до 374,2 мільйона доларів із 356,8 мільйона на 31 грудня 2009 року.

У 2010 році ТММ одержала консолідований чистий прибуток за МСФЗ у розмірі 17 мільйонів доларів у порівнянні з чистими збитками 14,3 мільйона доларів у 2009 році. Дохід компанії у 2010 році зріс до 51,3 мільйона доларів з 42,2 мільйона роком раніше. Свої фінансові результати за 2011 рік ТММ планує оголосити у травні.

За прогнозом Толмачова, за підсумками і поточного, і минулого року вартість активів зросте.

Загальний борг компанії у даний час перебуває на рівні $116 мільйонів, і компанія не бачить ризиків щодо його обслуговування.

Будівельники налаштувалися на парламентські вибори

Стагнація у будівельній галузі України продовжується, що підтверджується даними Державної служби статистики. У 2011 році в країні (включно з сільською місцевістю) введено в експлуатацію 9,410 мільйона квадратних метрів житла, що на 0,8% перевищило показник 2010 року. До економічної кризи Україна будувала щороку близько 10 мільйонів квадратних метрів житла.

При цьому в заможніших містах падіння будівництва житла майже не спостерігалися, а столиця з майже тримільйонним населенням продемонструвала минулого року, згідно з офіційною статистикою, зростання на 48,3%. За оцінками аналітиків, у даний час середня вартість вторинного житла в Києві перебуває на рівні 1800-2200 доларів, що на третину менше, ніж до кризи, яка вибухнула три з половиною роки тому.

«Іпотечного кредитування на ринку немає. На ринок первинного житла приходять останні покупці, яким потрібне житло і які покладаються тільки на власний ресурс. Цей баланс між попитом і пропозицією зараз перебуває на низькому рівні. І на ринку вже зараз відчувається дефіцит малометражних квартир. Усе, що від 35 до 70 метрів, – це дуже ліквідне, а великі квартири можна продавати по півроку», – сказав Толмачов.

За його прогнозом, у 2012 році дуже дороге елітне житло на первинному ринку може подорожчати у порівнянні з минулим роком на 15-20%, зростання цін у сегменті бізнес-житла становитиме в поточному році 5-10%, а ціни на ринку економ-житла збережуться на рівні 2011 року.

«В економ-класі є повна стабілізація. Ціна нерухомості в цьому сегменті у Києві, залежно від району, проекту і близькості до метро, перебуває на рівні 8 000-10 000 гривень. Це ринкова ціна. Я чекаю тут незначних сезонних коливань, і перед виборами, напевно, буде пожвавлення», – сказав гендиректор ТММ.

Парламентські вибори, які традиційно породжують приплив у столицю нових заможних покупців нерухомості, заплановані на жовтень 2012 року.

За словами Толмачова, у столиці нині налічується близько 200 «заморожених» проектів, які найближчими роками шукатимуть нових власників, здатних завершити будівництво.

«На ринку столиці залишиться близько 10 гравців. Будуть ефективні точкові проекти, які реалізовуватимуть невеликі компанії, а великі масиви будуть зводити великі компанії. Таких залишилося близько п'яти. Минулого року Київ показав близько 1,5 мільйона квадратних метрів, а цього, думаю, буде здано близько 1 мільйона», – сказав Толмачов.

Юрій Куликов (УНІАН)