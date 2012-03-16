Президент дав Кабміну низку доручень у сфері будівництва і ЖКГ

Президент доручив уряду в березні внести на розгляд ВР законопроект про податок на нерухомість

Уряд, Міністерство фінансів і Державна податкова служба повинні в березні цього року внести на розгляд Верховної Ради законопроект "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо визначення базою оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, загальної площі об'єкту житлової нерухомості".

Це визначено Національним планом дій на 2012 рік із впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 рр., затвердженим указом Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА №187/2012 від 12 березня ц.р.

При цьому у травні ц.р. уряд повинен визначити порядок надання органами державної реєстрації прав на нерухоме майно й органами, які здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, органам ДПСУ інформації, необхідної для адміністрування податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

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Президент доручив Кабміну в березні внести на розгляд ВР законопроект про скорочення до 7 днів термінів отримання містобудівних умов для забудови

Кабінет Міністрів України і Міністерство регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства в березні поточного року повинні внести на розгляд Верховної Ради законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України із скорочення до семи робочих днів термінів отримання містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки».

Це визначено Національним планом дій на 2012 рік із впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 рр., затвердженим указом Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА №187/2012 від 12 березня ц.р.

Також у березні ц.р. Кабмін і Мінрегіон повинні внести на розгляд парламенту законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України із збереження права на виконання підготовчих і будівельних робіт у разі зміни замовника чи підрядника відповідних робіт без переоформлення дозволів та інших документів».

Згідно з нацпланом, Кабміну, Мінрегіону, Держземагентству доручено в квітні ц.р. внести на розгляд парламенту законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів з обов'язкового проведення державної реєстрації права державної або комунальної власності на земельні ділянки перед виставлянням їх на земельні торги».

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Янукович підписав закон щодо регулювання інвестиційної діяльності у сфері ЖКГ

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ Закон України «Про внесення змін до деяких законів України» щодо регулювання інвестиційної діяльності у сфері житлово-комунального господарства.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Законом передбачено, що інвестиційні програми розробляються суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення.

Порядок розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання і водовідведення встановлюється спільним рішенням центрального органу виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства, центрального органу виконавчої влади у сфері інвестиційної діяльності та національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг.

Суб’єкти господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення для проведення в установленому законодавством порядку розрахунків за інвестиційними програмами відкривають спеціальні рахунки.

На зазначені рахунки суб’єкти господарювання перераховують кошти в обсязі, передбаченому в установлених тарифах для виконання інвестиційних програм.

Порядок зарахування коштів на спеціальний рахунок, використання зазначених коштів і здійснення контролю за їхнім витрачанням встановлюється Кабінетом міністрів України.

Суб’єкти господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення - власники спеціальних рахунків зобов’язані використовувати кошти, що перебувають на таких рахунках, виключно для виконання інвестиційних програм. Використання зазначених коштів в будь-яких інших цілях забороняється.

Порядок контролю за реалізацією інвестиційних програм у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, теплопостачання, а також граничний рівень вартості інвестицій, які можуть залучатися за інвестиційними програмами, що включаються при розрахунку економічно обґрунтованих витрат, граничний термін дії інвестиційних програм до моменту повного погашення зобов'язань за ними встановлюються Кабінетом міністрів.

Суб’єкти господарювання у сфері теплопостачання для проведення в установленому законодавством порядку розрахунків за інвестиційними програмами відкривають спеціальні рахунки.

На зазначені рахунки суб’єкти господарювання перераховують кошти в обсязі, передбаченому в установлених тарифах для виконання інвестиційних програм у сфері теплопостачання.

Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України ухвалила цей закон 23 лютого.