Мінюст і Мінрегіон розроблять законопроект про інвентаризацію нерухомості

Міністерство юстиції і Міністерство регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства в березні цього року розроблять для внесення Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ законопроект про технічну інвентаризацію об'єктів нерухомого майна.

Це визначено Національним планом дій на 2012 рік із впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 рр., затвердженим указом Президента В.ЯНУКОВИЧА №187/2012 від 12 березня ц.р.

Зокрема, в документі пропонується визначити поняття «Технічна інвентаризація», яка полягає у визначенні фактичної площі, обсягу і технічного стану об'єкту.

Передбачається обов'язкове проведення технічної інвентаризації збудованих об'єктів нерухомості, при прийомі їх в експлуатацію, добудованих і перепланованих об'єктів, а також при проведенні операцій з відчуження об'єктів нерухомого майна, не прийнятих в експлуатацію, об'єктів не завершеного будівництва, а також для самовільно споруджених і безгоспних об'єктів нерухомості.

Також документ міститиме заборону вимагати у власника нерухомого майна проведення технічної інвентаризації у випадках, не передбачених законом.

Передбачається, що технічну інвентаризацію об'єктів нерухомості проводитимуть суб'єкти господарювання будь-якої форми власності, які одержали ліцензію на цей вид діяльності.

Очікується, що законопроект спростить дозвільні процедури з переобладнання, перепланування житлової будівлі або приміщення і порядку введення його в експлуатацію.

У документі буде передбачено посилення відповідальності за самовільне переобладнання, перепланування житлової будівлі або приміщення, використання не за призначенням житлових приміщень, а також відшкодування в повному обсягу фізичним і юридичним особам шкоди, завданої такими неправомірними діями.

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