Уряд у квітні визначить розмір пені за невчасний розрахунок за ЖКП

Кабінет міністрів України, Міністерство регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства у квітні ц.р. визначать розмір і порядок стягнення пені за невчасні розрахунки за спожиті житлово-комунальні послуги.

Це визначено Національним планом дій на 2012 рік зі впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 рр., затвердженим указом Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА №187/2012 від 12 березня ц.р.

Згідно з документом, таким чином планується досягти 98% рівня розрахунків населення України за спожиті житлово-комунальні послуги.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ Про підвищення комунальних тарифів можна повідомляти на "гарячу лінію"