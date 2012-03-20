Мінрегіон формує персональний склад Нацради з питань ОСББ

Міністерство регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства України почало прийом заявок від представників місцевих органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, громадських організацій, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, об'єднань профспілок і працедавців, суб'єктів господарювання для включення до складу Національної ради з питань створення і забезпечення функціонування об'єднань співвласників багатоквартирних будинків.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі міністерства.

Як зазначається в повідомленні, прийом документів триватиме до 30 березня ц.р. включно.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України 14 березня ц.р. створив Національну раду з питань створення і забезпечення функціонування об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) як тимчасовий консультативно-дорадчий орган уряду.

Основними завданнями ради є координація дій органів виконавчої влади з питань створення і забезпечення діяльності ОСББ, сприяння у вирішенні проблемних питань, а також залучення громадськості до нормотворчої діяльності.

Орган покликаний аналізувати стан справ і причини виникнення проблем у процесі створення і забезпечення діяльності ОСББ, подавати уряду розроблені за результатами роботи рекомендації та пропозиції. Персональний склад ради затверджуватиметься наказом Мінрегіону.

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