Перший Президент незалежної України Леонід КРАВЧУК ініціював створення Громадянського форуму Києва.

Про це він заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН у вівторок.

Л.КРАВЧУК зазначив, що в столиці відбувся круглий стіл “Європейські стандарти для європейської столиці” щодо питань розвитку Києва у поєднанні з необхідністю збереження культурної та історичної спадщини, підвищення рівня стандартів життя киян та вдосконалення системи управління містом. Учасниками круглого столу стали фахівці у різних галузях промисловості, науки, культури, освіти, спорту та інших сфер життєдіяльності. Вони висловили своє бачення перспектив розвитку рідного міста.

Як повідомив Л.КРАВЧУК, в результаті проведення круглого столу була затверджена резолюція, в якій відзначається, що на сьогодні “всі існуючі плани розвитку міста або вичерпані, або застаріли і не відповідають сучасним вимогам. Проблеми, що накопичувалися роками і десятиліттями, вимагають не “латання дірок”, а “проривного” комплексного підходу до їх вирішення”.

Л.КРАВЧУК звернув увагу, що резолюцію підписали як відомі особистості, яким не байдуже майбутнє столиці України, так і лідери громадських об’єднань, профспілкові лідери. Зокрема, це перший космонавт незалежної України Леонід КАДЕНЮК, президент Національної академії педагогічних наук України Василь КРЕМЕНЬ, голова Українського фонду культури Борис ОЛІЙНИК, генеральний директор ПАТ “Київметробуд” Володимир ПЕТРЕНКО, академік Національної академії медичних наук України Петро ФОМІН, голова Національної спілки художників України Володимир ЧЕПЕЛИК та інші.

“Ми закликаємо київську владу враховувати думку міської громади при плануванні розвитку міста в середньо- і довгостроковій перспективі, обговорювати проблеми у постійному діалозі з представниками громади, приймати стратегічні рішення тільки після їх всебічного громадського обговорення”, - процитував Л.КРАВЧУК резолюцію.

Він зазначив, що учасники круглого столу прийняли рішення скликати неформальний Громадянський форум Києва з метою формулювання точки зору київської громади щодо різних аспектів розвитку столиці. Також створено оргкомітет, якому доручено підготувати і провести установчий з’їзд Громадянського форуму Києва. Орієнтовно цей з’їзд планується на кінець березня.

За поясненням Л.КРАВЧУКА, ідея полягає у створенні певної структури, яка “буде йти спільно, а не кожен сам по собі, окремо, не маючи можливості для спільної дії”.

“Але якщо скликати Форум, а влада буде мати іншу позицію, ніж Форум, або влада не буде зацікавлена в підтримці Форуму громадського, то Форум залишиться на папері і не буде конкретних дій. Тому коли ми подивилися на ситуацію і побачили, що нинішня влада починає діяти і це реально ніхто не може заперечувати – я спілкувався з десятками людей, які відзначають, що реально розпочалося вирішення тих проблем, які роками не вирішувались – і тоді ми вирішили скликати організаційний комітет, круглий стіл, розраховуючи на те, що нинішня влада буде з нами співпрацювати та взаємодіяти”, - сказав Л.КРАВЧУК.

За його словами, не ставилося завдання створювати організацію, яка буде протистояти. “Ми хочемо співпрацювати, хочемо допомогти. Хочемо стати тою стіною, яку важко переступити тим людям, які мають намір порушувати образ життя Києва, нищити історичні місця, не проводити реформ, тобто жити тільки для себе, нехтуючи інтересами Києва”, - підкреслив Л.КРАВЧУК.

За його інформацією, голову КМДА він вже поінформував про намір заснувати таку співпрацю між владою і громадою столиці. Л.КРАВЧУК зазначив, що по кожному напряму з різних сфер життя фахівці зберуть і напрацюють свої пропозиції, проекти і можливі шляхи їх реалізації. Таким чином Форум запропонує місцевій владі бачення громадськості на покращення життя в столиці. Передбачається, що після цього з владою буде підписано чи угоду, чи програму спільних дій. “І коли влада підтримає наші пропозиції, ми підтримаємо пропозиції влади, тоді можна буде сказати, що ми починаємо взаємодіяти”, - відзначив Л.КРАВЧУК.

“Олександр Павлович ПОПОВ, з яким ми говорили, він погодився з тим, що б ми таку дію розпочали”, - додав він.

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