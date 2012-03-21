ВР планує розмежувати землі державної та комунальної власності

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності».

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного законопроекту проголосували 227 народних депутатів з 391, зареєстрованого в сесійній залі.

Законопроектом передбачається внесення змін до Земельного кодексу України та законів України «Про землеустрій», «Про державну експертизу землевпорядної документації».

Законопроектом пропонується розмежувати землі державної власності на землі держави та землі комунальної власності. При цьому, землями комунальної власності пропонується визначити всі землі в межах сіл, селищ, міст, крім земельних ділянок, які перебувають у постійному користуванні органів державної влади, державних підприємств, установ, організацій, а також земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти нерухомого майна, що є у державній власності, а всі інші землі (крім земель приватної власності) в силу закону залишатимуться у державній власності.

Законопроектом пропонується забезпечити дотримання правила, за яким право власності на нерухоме майно, підприємства, установи, організації, що перебувають в державній та комунальній власності, та земельну ділянку, на якій вони розміщені, мають поєднуватись в одній особі. На відміну від існуючого стану справ, коли розмежування земель державної та комунальної власності є одноразовим актом, законопроектом пропонується встановити, що надання органами державної влади, органами місцевого самоврядування земельної ділянки для потреб держави чи територіальної громади здійснюється шляхом передачі її до державної чи комунальної власності.

Законопроект узгоджує редакцію Земельного кодексу України із Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" щодо можливості сільських, селищних міських рад мати об'єкти комунальної власності на території інших населених пунктів. Законопроектом передбачено також змінити повноваження органів виконавчої влади щодо здійснення права власності на земельні ділянки. Зокрема, планується надати вказані повноваження одному органу виконавчої влади, яким буде: щодо земель державної власності в межах сіл, селищ, міст районного значення за межами населених пунктів на території району – районні державні адміністрації, в інших випадках – обласні державні адміністрації. Пропонується визначити автоматичний перехід права власності на землі та земельні ділянки державної власності, які включені до меж населеного пункту (крім земель, які за законом не можуть передаватись у комунальну власність) до територіальної громади.