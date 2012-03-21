Зміни до закону про ОСББ позитивно позначаться на їх діяльності - учасник ринку

Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо об'єднань співвласників багатоквартирного будинку» (№8474), прийнятий Верховною Радою в другому читанні, позитивно позначиться на діяльності ОСББ.

Таку думку сьогодні на прес-конференції в УНІАН висловив представник асоціації об'єднань співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ) «Жито-Мир» Ігор СКОРОПАД.

«Те, що він (закон - УНІАН) покращить стан ОСББ, я в цьому впевнений», - сказав він.

Зокрема, серед позитивних моментів закону І.СКОРОПАД відзначив обов'язкове членство в ОСББ, що передбачає сплату членських внесків усіма власниками квартир у будинку.

За словами консультанта з юридичних питань Інституту місцевого розвитку Дмитра ЛЕВИЦЬКОГО, якщо якийсь власник квартири в будинку, де створено ОСББ, не захоче платити внесок після набуття чинності закону, то ОСББ може стягнути з нього заборгованість через суд, аж до накладення стягнення на квартиру.

«Є судовий наказ, є позовне провадження, є закон про державну виконавчу службу й закон про виконавче провадження. З будь-якого боржника можна стягнути заборгованість, зрештою, за певних умов, аж до стягнення на його квартиру», - сказав він.

У законі також визначено, що ОСББ управляє будинком із моменту своєї державної реєстрації, що прискорить передачу будинку на баланс об'єднанням. Також, згідно із законом, ОСББ має право виступати замовником робіт із капітального ремонту й має право отримувати кошти з державного й місцевих бюджетів. До цього замовниками і розпорядниками коштів були виключно управління ЖКГ.

Крім того, пільги та субсидії певним категоріям громадян на підставі цього закону надаватимуться й розраховуватимуться на внески й платежі, які визначаються загальними зборами ОСББ.

Д.ЛЕВИЦЬКИЙ зазначив, що закон врегулював низку важливих для діяльності ОСББ питань. Приміром, закон прямо визначає порядок голосування на загальних зборах і умови проведення письмового опитування співвласників.

«Загалом законопроект робить ОСББ менш залежним від розпоряджень підзаконних нормативно-правових актів, а також від бажання або небажання конкретних посадовців сприяти діяльності ОСББ», - сказав він.

Юрист також зазначив, що закон прямо передбачає й гарантує право ОСББ визначати собі виконавців житлово-комунальних послуг, містить більш чіткі положення щодо передачі земельної ділянки у власність або постійне користування ОСББ.

У свою чергу член комітету Верховної Ради з питань будівництва, містобудування та житлово-комунального господарства й регіональної політики Віктор МАТЧУК акцентував увагу на негативних моментах документа.

Згідно із законом, земельні ділянки державної або комунальної власності, на яких розташовані багатоквартирні житлові будинки, будівлі, споруди, що відносяться до них, а також прибудинкові території, надаються в користування юридичним особам, що здійснюють управління цими будинками.

Водночас передбачається, що в разі створення ОСББ, земельна ділянка, на якій розташовано будинок, за клопотанням найвищого органу управління об'єднання передається безкоштовно у власність або постійне користування цього об'єднання.

«Але ніде не передбачено, що при цьому припиняється постійне користування управителем. Ніде не передбачається, що якщо створено ОСББ і воно ухвалює рішення про те, що наймає управителя, норма про надання йому в постійне користування земельної ділянки вже не діє», - пояснив В.МАТЧУК.

При цьому він зазначив, що цей законопроект прийнято значною мірою завдяки громадським організаціям, які захищають права ОСББ.

Як повідомляв УНІАН, 15 березня ц.р. Верховна Рада України прийняла закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо об'єднань співвласників багатоквартирного будинку» (№8474).