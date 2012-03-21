Кабмін пропонує ВР затвердити програму передачі гуртожитків у комвласність

Кабінет Міністрів України пропонує Верховній Раді ухвалити рішення про передачу гуртожитків у власність територіальних громад упродовж 2012-2015 років.

Відповідний проект загальнодержавної цільової програми зареєстрований у ВР.

Метою Програми є передача гуртожитків у власність територіальних громад для забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків.

Згідно з проектом, пооб’єктний перелік гуртожитків державної форми власності, які підлягають передачі у власність територіальних громад, затверджується Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України щороку під час розподілу коштів між регіонами в межах бюджетних призначень на відповідний рік. У результаті виконання Програми у власність територіальних громад буде передано 1058 гуртожитків загальною площею 2457,82 тис. кв. метрів, що сприятиме зменшенню зумовленої житловою проблемою соціальної напруженості в суспільстві, яка існує багато років.

Зокрема, у власність територіальних громад очікується передати у 2012 році - 214 гуртожитків; 2013 році - 263 гуртожитки; 2014 році - 294 гуртожитки; 2015 році - 287 гуртожитків.

Ефективність виконання Програми визначається за результатами проведення щорічного моніторингу з урахуванням дотримання строків здійснення та обсягів фінансування передбачених нею заходів, кількості гуртожитків, переданих у власність територіальних громад, чисельності громадян, які набули право власності на житлові приміщення у таких гуртожитках.

Фінансування Програми планується здійснювати за рахунок коштів державного і місцевого бюджетів, а також інших джерел. Загальний обсяг фінансування, передбачений за регіональними програмами передачі, становитиме 1 224 400,1 тис. грн., з них з державного бюджету – 612 200,05 тис. грн., з місцевих бюджетів – 612 200,05 тис. грн. При цьому обсяг видатків на виконання Програми уточнюватиметься під час складання проекту державного бюджету України на відповідний рік. Розподіл коштів між регіонами буде здійснюватися відповідно до затвердженого Кабінетом міністрів Порядку використання коштів, передбачених для виконання цієї програми.

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