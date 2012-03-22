Парламент ухвалив закон про індустріальні парки

Верховна Рада ухвалила в цілому Закон України «Про індустріальні парки».

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосував 271 народний депутат з 415, зареєстрованих в сесійній залі.

Закон визначає, що право на створення індустріальних парків на землях державної і комунальної власності мають органи державної влади, органи місцевого самоврядування, які за Конституцією України здійснюють право власника на землю від імені українського народу і відповідно до закону наділені повноваженнями розпорядження земельними ділянками, а також орендарі земельних ділянок. Право на створення індустріальних парків на землях приватної власності мають власники чи орендарі земельних ділянок, які згідно з цим законом відповідають вимогам щодо використання їх для індустріального парку.

На земельних ділянках, які передані в оренду, індустріальні парки можуть створюватися з ініціативи орендарів після внесення відповідних змін до договору оренди земельної ділянки та прийняття орендодавцем рішення про погодження концепції індустріального парку.

Земельна ділянка, на якій планується створення та функціонування індустріального парку, може розташовуватися у межах або за межами населених пунктів і повинна відповідати таким вимогам: належати до категорії земель промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення; бути придатною для промислового використання з урахуванням умов та обмежень, встановлених відповідною містобудівною документацією; площа земельної ділянки або сукупна площа суміжних земельних ділянок має становити не менше 15 гектарів та не більше 700 гектарів. Термін використання земельної ділянки для індустріального парку має бути не менше 30 років з дня прийняття рішення про створення індустріального парку.

Керуюча компанія, що у встановленому законом порядку набула право оренди на землі індустріального парку, передає у володіння та користування земельні ділянки (суборенда) з правом їх забудови учасникам без додаткового погодження з ініціатором створення індустріального парку. У разі, якщо на одну земельну ділянку на території індустріального парку претендують два і більше потенційних учасники, керуюча компанія зобов’язана провести конкурс з урахуванням концепції індустріального парку. Земельна ділянка із земель державної чи комунальної власності, вільна від забудови, на якій створений індустріальний парк, надається керуючій компанії на праві оренди без проведення земельних торгів.

Джерелами фінансування облаштування території індустріального парку можуть бути кошти державного та місцевих бюджетів, виділені в порядку та обсягах, передбачених законодавством, кошти приватних інвесторів, у тому числі залучені за моделлю державно-приватного партнерства, залучені кошти, включаючи кредити банків та інших фінансово-кредитних установ, кошти з інших джерел, не заборонених законодавством.

Рішення про створення індустріального парку приймається ініціатором створення на основі затвердженої згідно з вимогами цього закону концепції індустріального парку.

Уповноважений державний орган створює та веде Реєстр індустріальних парків, до якого за заявою ініціаторів створення включаються індустріальні парки для надання державної підтримки, передбаченої розділом 8 цього закону.