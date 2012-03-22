«Єврохолдинг Інвест» планує будівництво готелю в Києві

Власник компанії «Єврохолдинг Інвест» Вадим Бухкалов і власник групи компаній «Автоарт», офіційного дилера Toyota-Lexus, Олександр Лалаян планують будівництво готелю на вул. Глибочицькій, 16-б у Шевченківському районі Києва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв'ю журналістам 21 березня повідомив О.Лалаян.

За його словами, сьогодні ведуться переговори з міжнародним готельним оператором Mariott про управління готелем, категорію готелю наразі не визначено.

«Ми ведемо переговори з Mariott, процес у стадії переговорів», - сказав він.

За словами О.Лалаяна, земельна ділянка площею близько 50 соток вільна від забудови і перебуває у власності компанії «Єврохолдинг Інвест».

За оцінками власника ГК «Автоарт», сума інвестицій у будівництво готелю становить від 25 до 60 млн. дол. залежно від категорії.

Він уточнив, що це будуть спільні інвестиції з В.Бухкаловим і, можливо, з іншими особами. О.Лалаян не виключив, що реалізацією проекту займатиметься компанія, спеціально створена для цього.

У свою чергу В.Бухкалов додав, що, скоріш за все, це буде тризірковий готель орієнтовно на 250 номерів. Він допускає, що будівництво готелю може розпочатися у поточному році.

«Якщо все буде добре, то цього року почнемо будівництво», - додав В.Бухкалов.

Раніше «Єврохолдинг Інвест» планував будівництво офісного центру на цій земельній ділянці.

Довідка УНІАН. Компанія «Єврохолдинг Інвест» створена для управління своїми підприємствами. До складу ВАТ "Єврохолдинг Інвест" входять "Компанія "Єврошина", "Євроекспрес", "К2 East Promotion", "Євро-Піар", "Євротекстиль" (Будинок моди Ганни Бублик), "Альянс-Плюс" і "Євроавто".