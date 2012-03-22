Ріелтори мають намір підписати меморандум проти законопроекту про ріелторську діяльність

Організації рієлторів планують підписати меморандум проти розробленого Міністерством економічного розвитку і торгівлі законопроекту «Про особливості ведення ріелторської діяльності» та на підтримку законопроекту «Про ріелторську діяльність» Ігоря ПРАСОЛОВА з можливістю його доопрацювання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції голова Національної ради Ріелторської палати України (РПУ) Олександр БОНДАРЕНКО.

«Деякі громадські організації ріелторів готові підписати спільний меморандум на підтримку законопроекту Ігоря ПРАСОЛОВА, проти законопроекту Мінекономіки», - сказав він.

Голова Нацради РПУ уточнив, що підписати документ планують всеукраїнські організації - Ріелторська палата України, Союз фахівців з нерухомого майна України, Ліга експертів України, Гільдія ріелторів України, Всеукраїнське об'єднання фахівців з нерухомості «ФІАБСІ-Україна», а також регіональні організації ріелторів в 10 регіонах.

За словами О.БОНДАРЕНКО, законопроект Мінекономрозвитку абсолютно змінив концепцію, викладену в законопроекті «Про ріелторську діяльність», автором якого є народний депутат І.ПРАСОЛОВ.

«Якщо в законопроекті І.ПРАСОЛОВА передбачається саморегулювання з елементом державного контролю.., то законопроект, який підготовлений у Кабміні, такий, знаєте, гладенький, як яєчко, нема за що зачепитися. Але при цьому, це документ позавчорашнього дня. Приблизно таким чином діяли держави, коли вони в якомусь сегменті хотіли встановити певні жорсткі правила», - пояснив учасник ринку.

Він уточнив, що сьогодні проект меморандуму обговорюється в ріелторському середовищі, роботу над документом планують завершити 23 березня, а підписати - 26-27 березня.

За підрахунками учасника ринку, всього в Україні налічується близько 35 регіональних і всеукраїнських організацій ріелторів.

Як повідомляв УНІАН, законопроектом «Про особливості ведення ріелторської діяльності» Міністерство економічного розвитку і торгівлі України пропонує обмежити максимальний розмір оплати ріелторських послуг 3% вартості нерухомого майна, зазначеного в договорі щодо такого майна. Документ ще не зареєстрований у парламенті.

Законопроект визначає, що ріелтором може бути громадянин України, а також іноземець чи особа без громадянства, що має дозвіл на імміграцію відповідно до положень Закону України «Про міграцію». Також ріелтор повинен мати вищу освіту, володіти державною мовою, пройти навчання за програмою базової підготовки або стажування протягом одного року у суб'єкта ріелторської діяльності, здати кваліфікаційний іспит, отримати кваліфікаційне свідоцтво ріелтора та зареєструватися в Державному реєстрі суб'єктів ріелторської діяльності.

Кваліфікаційне свідоцтво, яке підтверджує професійну підготовку рієлтора за всіма видами ріелторських послуг, видається Фондом державного майна України на підставі відповідного рішення екзаменаційної комісії. За видачу кваліфікаційного свідоцтва доведеться заплатити суму в розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, яка спрямовується до державного бюджету України.

Законопроект № 8781 «Про ріелторську діяльність» зареєстрований народним депутатом І.ПРАСОЛОВИМ (Партія регіонів) в парламенті 7 липня 2011 року.

Документом закріплюється поняття «ріелтора», яким може бути будь-яка фізособа, яка має вищу освіту рівня бакалавра, яка пройшла професійну підготовку та курс підвищення кваліфікації ріелторів. За результатами складання відповідного кваліфікаційного іспиту ріелтор отримує відповідні документи і реєструється в реєстрі ріелторів.

Відповідно до законопроекту, реєстр ріелторів і реєстр суб'єктів ріелторської діяльності веде Ріелторська палата України, яка є саморегулюючою організацією, яка і визначає положення про ці реєстри та порядок видачі довідок з реєстрів.

У червні 2007 року Верховна Рада України не підтримала законопроект № 3499 «Про ріелторську діяльність», покликаний врегулювати на законодавчому рівні ріелторську діяльність на ринку нерухомості країни, автором якого виступав І.ПРАСОЛОВ.