Житло можна продавати без участі податкової - ДПСУ

При засвідченні договорів про відчуження або заставу нерухомого й рухомого майна перевірку відсутності податкової застави проводить нотаріус.

Про це йдеться в роз'ясненні Державної податкової служби України (ДПСУ), переданому УНІАН.

Згідно з повідомленням, Міністерство юстиції України видало наказ від 22 лютого 2012 р. № 296/5 «Про затвердження Порядку здійснення нотаріальних дій нотаріусами України», що набув чинності 7 березня 2012 року.

При цьому попередня Інструкція про порядок здійснення нотаріальних дій нотаріусами України, затверджена наказом Міністерства юстиції України від 3 березня 2004 року № 20/5, втратила силу.

Згідно з пп. 2.2 п. 2 розділу 2 розділу II нового Порядку договори про відчуження або заставу нерухомого і рухомого майна завіряються нотаріусом після перевірки відсутності податкової застави. Пунктом 47 Інструкції визначалося, що договори про відчуження або заставу нерухомого і рухомого майна (майнових прав) завіряються нотаріусом після перевірки відсутності податкової застави за даними Державного реєстру обтяжень рухомого майна.

Отже, положення підпункту 2.2 пункту 2 розділу 2 розділу II Порядку і пункту 47 «Інструкції не вводять для платників податків нововведень при засвідченні договорів про відчуження або заставу нерухомого і рухомого майна, оскільки зазначені норми стосуються виключно порядку здійснення нотаріальних дій, що здійснюються нотаріусами. Таким чином, при засвідченні договорів про відчуження або заставу нерухомого і рухомого майна перевірку відсутності податкової застави проводить нотаріус», - пояснили в ДПСУ.