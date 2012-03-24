Найближчим часом питання з «хрущовками» не вирішать

Міністр регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства України Анатолій БЛИЗНЮК вважає, що найближчим часом питання з реконструкцією «хрущовок» вирішено не буде.

Про це він заявив у чаті на сайті Корреспондент.net.

«Не буде. Сто відсотків», - відповів міністр на запитання, чи буде за діючої влади в Києві розпочато хоча б один масштабний проект з реконструкції «хрущовок».

А.БЛИЗНЮК зазначив, що серед проблем з реконструкцією «хрущовок» - питання відселення мешканців з будинків.

«Ви, власники, у тому числі й цих «хрущовок», разом із державою, яка повинна брати участь у першому капітальному ремонті після приватизації, повинні сісти і сказати: ми організувалися як власники... Ми готові вносити стільки-то, - що держава нам може зробити? Це стосовно ремонтів. А стосовно моєї категоричності щодо відселення, це теж рудименти соціалістичної системи... Якщо в будинку хоча б одна людина не згодна, схема працювати не буде», - сказав він.

Міністр додав, що міністерство удосконалюватиме законодавство у плані регулювання питання відселення.