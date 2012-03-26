У Києві викрито чергову будівельну аферу

Прокуратура Оболонського району Києва порушила кримінальну справу відносно голови правління Акціонерного товариства закритого типу «ДВК», з вини якого завдано матеріальних збитків фізичним особам-інвесторам на суму понад 8,5 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Києва.

Як зазначається у повідомленні, під час дослідчої перевірки встановлено, що громадська організація «Кредитна спілка військовослужбовців України» в 2002-2005 рр. уклала з фізичними особами-інвесторами договори на участь у пайовому будівництві будинків на вул. П.Дегтяренка, 22, та залучила кошти інвесторів на згадану вище суму.

Згодом функції замовника будівництва об’єктів інвестування було передано акціонерному товариству закритого типу «ДВК», якому і перераховано залучені кошти інвесторів для проведення розрахунків з підрядними організаціями. Утім, грошові кошти керівник правління «ДВК» не направив на будівництво, а витратив їх не за цільовим призначенням.

Проведення досудового слідства доручено слідчому прокуратури району.

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