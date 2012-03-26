Reikartz 1 червня відкриє перший готель «Раціотель» у Києві

Керуюча компанія Reikartz Hotel Management планує 1 червня ц.р. відкрити перший двозірковий готель під брендом «Раціотель» у Києві.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Як зазначають у повідомленні, компанія Reikartz Hotel Management підписала договір про управління першим готелем у Києві під брендом «Раціотель», який розташований поруч зі станцією метро «Бориспільська». Готель розрахований на 108 номерів.

У прес-службі уточнили, що на сьогодні «Раціотель Київ» знаходиться на етапі комплектації і підготовки до запуску. Готель відкриється в режимі «soft-opening» 1 червня 2012 року, аби прийняти вболівальників Євро-2012.

У компанії не уточнили назву власника готелю.

Як повідомляв УНІАН, керуюча компанія Reikartz Hotel Management планує в 2012 році почати розвиток в Україні нової мережі бюджетних готелів Raziotel («Раціотель»).

Компанія заявила про намір до кінця 2012 року керувати, як мінімум, 20 готелями в Україні під брендами «Reikartz Hotels & Resorts» і «Раціотель». У 2012 році до відкриття заявлені готелю «Reikartz Маріуполь» (травень 2012) і «Reikartz Житомир» (жовтень 2012).

Довідка УНІАН. Компанія Reikartz з 2003 року розвиває в Україні мережу готелів Reikartz Hotels & Resorts. Перший готель «Reikartz Карпати» в с. Жденієво відкрили в грудні 2008 року. Станом на січень 2012 року мережа включає 14 готелів, з яких 13 готелів рівня 3-4 зірки і готель «Атлантика» рівня 2 зірки в Севастополі.

Готелями управляє компанія Reikartz Hotel Management.