У Києві торік створено 100 ОСББ із 500 запланованих

У Києві в 2011 році було створено 100 об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) із 500 запланованих.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні в інтерв’ю журналістам перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Олександр Мазурчак після засідання Комітету з економічних реформ, присвяченого пріоритетним напрямкам розвитку житлово-комунальної сфери.

За його словами, на поточний рік заплановано так само створення близько півтисячі ОСББ. Загалом на сьогодні у Києві налічується 668 таких об’єднань.

“В 2011 р планувалось 500 ОСББ, створено 100. В 2012 році теж така кількість. Але можу сказати, що це проблема всієї України. Разом з тим Київ сьогодні знаходиться на першому місці по ЖКГ в Україні, по благоустрою в Україні. Али при цьому ми кажемо, що незадоволені нашими результатами”, - сказав О.Мазурчак.

Об’єктивні причини такого, за словами заступника керівника КМДА, в необхідності змін законодавства для того, щоб простіше було створювати ОСББ.

«Повинен з’явитися ефективний власник. ОСББ не є альтернативою житлових організацій, це форма правління спільним майном. А житлова організація та управляюча компанія – це структури, які надають киянам комунальні послуги. ОСББ може наймати і ЖЕК, і приватну структуру. Саме тому на ринку послуг повинна бути можливість для існування всіх форм власності», – додав О.Мазурчак.

За його словами, міська влада має на меті сформувати міську житлову політику з конкурентним середовищем на ринку обслуговування житлового фонду.

“Ми повинні забезпечити беззбиткове функціонування підприємств житлово-комунального господарства», – підкреслив О.Мазурчак.

Він наголосив на необхідності технічного переоснащення галузі, скорочення питомих показників використання енергетичних і матеріальних ресурсів.