Влада Києва домовляється з ОТІS про заміну 560 ліфтів, які пропрацювали більше 25 років

Влада Києва веде переговори з компанією ОТІS щодо заміни в житлових будинках столиці 560 ліфтів, які вичерпали термін своєї експлуатації, тобто відпрацювали більше 25 років.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час засідання Комітету з економічних реформ, присвяченому реалізації реформ у житлово-комунальному господарстві, повідомив перший заступник голови КМДА Олександр Мазурчак.

В разі досягнення домовленостей ліфти передбачається замінити впродовж цього року.

В інтерв’ю журналістам О.Мазурчак сказав, що готовий буде розповісти про форму співпраці після завершення переговорів з ОТІS.

“Давайте я розкажу після того, як проведемо переговори, щоб не зірвати їх. Але є сьогодні така можливість, напрацювання і домовленість. Вчора підтримала нас депутатська комісія по ЖКГ. Тому ми проведемо до п’ятниці переговори і тоді вже, якщо досягнемо конкретних результатів, скажемо пресі”, - сказав представник міської влади.

Довідка УНІАН. ОТІS – найбільший у світі виробник ліфтів, ескалаторів, траволаторів. Продукція використовується у понад 200 країнах світу. Основні виробничі потужності в Америці, Європі, Азії. ОТІС в Україні було створено в 1992 році. Це українська компанія, що входить до складу Otis Elevat.