Профспілка енергетиків просить Президента вирішити питання заборгованості за електроенергію

Незалежна галузева професійна спілка енергетиків України (НПЕУ) звернувся до Президента Віктора Януковича з проханням вирішити питання наростаючої заборгованості за спожиту електроенергію, зокрема, особливо це стосується комунальних підприємств з водопостачання.

Про це сьогодні під час прес-конференції в УНІАН заявив голова профспілки Валерій Погорілий.

«Станом на 1 березня ц.р. загальна заборгованість споживачів усіх категорій за електричну енергію становить 12,6 млрд. грн, з яких водопостачальні підприємства заборгували понад 4,1 млрд. грн, або третину від загального боргу споживачів електроенергії», - зазначив він. Зокрема заборгованість у січні-лютому ц.р. зросла на 10,2%, повідомив голова профспілки, борги водоканалів зросли на 7,8% і продовжують накопичуватися.

За словами В.Погорілого, структура заборгованості перед енергетиками на сьогодні така: 5,412 млрд. грн — борг підприємств житлово-комунального господарства (зокрема підприємства водопостачання), 3,618 млрд. грн — борг підприємств промисловості, 3,216 млрд. грн — населення, а також 142 млн. грн — це борг сільгоспвиробників і т.д.

НПЕУ, зокрема, просить Президента врегулювати питання щодо внесення змін до держбюджету-2012, передбачивши кошти на погашення заборгованості в різниці тарифів на теплову енергію, послуги з водопостачання і водовідведення, що виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості послуг із тарифами, які затверджувалися органами місцевої влади.

Також необхідно врегулювати питання про реструктуризацію боргів водоканалів перед енергетиками. Крім того, профспілка вважає за необхідне провести всеукраїнську нараду за участю губернаторів і мерів міст із метою вирішення проблем із заборгованістю.

НПЕУ також просить Президента звернутися до Генеральної прокуратури з приводу незаконних дій місцевих органів прокуратури щодо заборони для енергопостачальних компаній відключати боржників, звернутися до Вищої ради юстиції з питання незаконних рішень судів про заборону відключення боржників.

На думку НПЕУ, необхідно крім іншого, вирішити питання приведення комунальних тарифів до економічно обгрунтованого рівня з боку Національної комісії з регулювання ринку комунальних послуг.

НПЕУ також просить Президента звернутися до Національної комісії з регулювання електроенергетики з приводу можливості на період вирішення проблеми розрахунків водопостачальних підприємств дозволити енергетикам не здійснювати 100% поточні розрахунки з ДП «Енергоринок».

За словами голови профспілкового комітету енергопостачальної компанії ТОВ «Луганське енергетичне об'єднання» Наталії Лапигіної, протягом 2011 року підприємства водоканалу збільшили дебіторську заборгованість перед компанією на 154 млн. грн.

Про проблеми із заборгованістю перед енергопостачальними компаніями говорить і голова профспілкового комітету енергопостачальної компанії ВАТ «Запоріжжяобленерго» Олександр Кирей: «Розрахунки по місту Бердянську становлять близько 16-28% за відпущену електроенергію. Цього року, на жаль, стався навіть приріст заборгованості — на 1 січня було 62 млн. грн, наростили ще 6 млн. грн». Також він зазначає, що по трьом державним підприємствам області числиться заборгованість перед «Запоріжжяобленерго» на суму 305 млн. грн.

Крім того, про проблему зростання заборгованості перед енергопостачальними компаніями говорять і представники профспілок «Полтаваобленерго» і «Житомиробленерго».