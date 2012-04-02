Вторинне житло Харкова в першому кварталі подорожчало на 0,6%

На вторинному ринку нерухомості Харкова середня вартість продажу 1-3-кімнатних квартир в січні-березні 2012 року зросла на 0,66%, або 7 дол, - до 1063 дол./кв. м.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії SV Development.

Згідно з повідомленням, за вказаний період найдешевшим залишався Червонозаводський район із середнім показником 903 дол/кв. м, найдорожчим - Київський, де середня ціна продажу склала 1378 дол/кв. м.

За даними компанії, за звітний період зростання вартості 1 кв. м житла відбувся в Ленінському районі - на 3% (31 дол) - до 1065 дол, Червонозаводському - на 0,56% (5 дол) - до 903 дол, Комінтернівському - на 2,33% (21 дол ) - до 921 дол, Київському районі - на 1,85% (25 дол) - до 1378 дол, Жовтневому - на 1,51% (15 дол) - до 1011 дол, Орджонікідзевському - на 3, 32% (30 дол) - до 933 дол, Московському - на 0,43% (4 дол) - до 944 дол.

При цьому зниження вартості 1 кв. м житла спостерігалося в Дзержинському районі - на 1,31% (17 дол) - до 1281 дол, Фрунзенському районі - на 1,40% (14 дол) - до 989 дол.

У компанії відзначають, що всі ціни вказані за результатами реальних угод.

Довідка УНІАН. Компанія SV Development з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості і котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.