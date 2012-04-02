Вторинне житло Дніпропетровська в І кварталі подорожчало на 1,21%

На вторинному ринку нерухомості Дніпропетровська середня вартість продажу 1-3-кімнатних квартир в січні-березні 2012 року зросла на 1,21%, або на 14 дол, - до 1174 дол/кв. м.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії SV Development.

Згідно з повідомленням, за вказаний період найдешевшим залишався Ленінський район із середнім показником 929 дол/кв. м, найдорожчим - Бабушкінський, де середня ціна продажу склала 1356 дол/кв. м.

За даними компанії, за звітний період зростання вартості квадратного метра житла зафіксований в Жовтневому районі - на 1,28% (17 дол) - до 1342 дол, Червоногвардійському районі - на 2,82% (33 дол) - до 1 202 дол/кв. м, Індустріальному - на 1,54% (16 дол) - до 1057 дол, Самарському районі - на 1,73% (17 дол) - до 1001 дол, Кіровському районі - на 1,75% (21 дол) - до 1223 дол, Ленінському районі - на 4,85% (43 дол) - до 929 дол/кв. м.

При цьому зниження вартості 1 кв. м житла спостерігалося в Бабушкінському районі - на 0,88% (12 дол) - до 1356 дол, Амур-Нижньодніпровському районі - на 0,10% (1 дол) - до 989 дол. / кв. м.

У компанії відзначають, що всі ціни вказані за результатами реальних угод.

Довідка УНІАН. Компанія SV Development з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості і котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.