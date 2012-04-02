На первинному ринку Києва вартість житла в I кварталі зросла на 1,7%

На первинному ринку Києва середня вартість продажів 1-3-кімнатних квартир у січні-березні 2012 року зросла на 1,74% (28 дол.) – до 1 640 дол./кв. м.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development».

Згідно з повідомленням, за зазначений період найдешевшим залишався Дарницький район із середнім показником 1 291 дол./кв. м, найдорожчим – Печерський, де середня ціна продажу становила 2 540 дол./кв. м.

За даними компанії, за звітний період зростання вартості 1 кв. м житла зафіксовано в Шевченківському районі – на 2,31% (46 дол.) – до 2 041 дол./кв. м, Деснянському – на 2,73% (35 дол.) – до 1 316 дол./кв. м, Святошинському – на 4,48% (60 дол.) – до 1 398 дол., Дніпровському – на 1,97% (28 дол.) – 1 452 дол., Оболонському районі – на 4,30% (69 дол.) – до 1 673 дол., Голосіївському – на 3,20% (51 дол.) – до 1 644 дол., Солом’янському районі – на 3,98% (56 дол.) – до 1 462 дол.

При цьому зниження вартості 1 кв. м житла спостерігалося в Печерському районі – на 1,44% (37 дол.) – до 2 540 дол./кв. м, Подільському – на 0,68% (10 дол.) – до 1 469 дол., Дарницькому районі – на 0,08% (1 дол.) – до 1 291 дол.

Довідка УНІАН. Компанія «SV Development» із 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості й котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.