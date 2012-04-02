Вторинне житло Одеси в першому кварталі подорожчало на 0,40%

На вторинному ринку нерухомості Одеси середня вартість продажів 1-3-кімнатних квартир в січні-березні 2012 року зросла на 0,40% (6 дол) - до 1498 дол/кв. м.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії SV Development.

Згідно з повідомленням, за вказаний період найдешевшим залишалося селище Котовського з середнім показником 1 211дол/кв. м, найдорожчим - Приморський район, де середня ціна продажу склала 1717 дол/кв. м.

За даними компанії, за звітний період зростання вартості 1 кв. м житла зафіксовано в Приморському районі - на 0,12% (2 дол) - до 1717 дол, в районі Молдаванка - на 3,31% (40 дол) - до 1248 дол, в районі Черемушки - на 2,30% (28 дол) - до 1244 дол, в селищі Котовського - на 1,94% (23 дол) - до 1211 дол/кв. м.

При цьому зниження середньої вартості 1 кв. м житла спостерігалося в районі Таїрово - на 0,78% (11 дол) - до 1394 дол.

Довідка УНІАН. Компанія «SV Development» з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості і котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.