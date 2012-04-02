Вторинне житло Львова у першому кварталі подорожчало на 1,19%

На вторинному ринку нерухомості Львова середня вартість продажу 1-3-кімнатних квартир в січні-березні 2012 року зросла на 1,19%, або на 17 дол, - до 1449 дол/кв. м.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії SV Development.

Згідно з повідомленням, за вказаний період найдешевшим залишався Сихівський район з середнім показником 1 187 дол/кв. м, найдорожчим - Галицький, де середня ціна продажу склала 1799 дол/кв. м.

За даними компанії, за звітний період зростання вартості квадратного метра житла спостерігалося в Шевченківському районі - на 2,34% (29 дол) - до 1267 дол, Личаківському районі - на 2,04% (27 дол) - до 1 353 дол, Сихівському районі - на 0,94% (11 дол) - до 1187 дол. / кв. м, Галицькому районі - на 1,52% (27 дол) - до 1799 дол

При цьому зниження вартості 1 кв. м житла в місті зафіксовано у Залізничному районі - на 1,51% (20 дол) - до 1308 дол/кв. м, Франківському районі - на 0,13% (2 дол) - до 1483 дол.

У компанії відзначають, що всі ціни вказані за результатами реальних угод.

Довідка УНІАН. Компанія «SV Development» з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості і котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.