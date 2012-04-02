Вторинне житло Донецька в першому кварталі подорожчало на 0,43%

На вторинному ринку нерухомості Донецька середня вартість продажів 1-3-кімнатних квартир в січні-березні 2012 року виросла на 0,43% (5 дол) - до 1166 дол/кв. м.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії SV Development.

Згідно з повідомленням, за вказаний період найдешевшим залишався Петровський район з середнім показником 803 дол/кв. м, найдорожчим - Ворошиловський, де середня ціна продажу склала 1421 дол/кв. м.

За даними компанії, за звітний період вартість 1 кв. м житла зросла у Ворошиловському районі - на 0,71% (10 дол) - до 1421 дол, Кіровському - на 2,77% (23 дол) - до 852 дол/кв. м, Ленінському - на 1,48% (14 дол) - до 960 дол/кв. м, Куйбишевському - на 2,27% (21 дол) - до 946 дол/кв.м, Петровському районі - на 2,16% (17 дол) - до 803 дол/кв. м.

При цьому зниження вартості 1 кв. м житла відзначалося в Київському районі - на 0,68% (9 дол) - до 1305 дол, Калінінському - на 0,67% (8 дол) - до 1191 дол, Пролетарському - на 0,75% (7 дол) - до 922 дол, Будьонівському районі - на 0,52% (5 дол) - до 960 дол.

У компанії відзначають, що всі ціни вказані за результатами реальних угод.

Довідка УНІАН. Компанія SV Development з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості і котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.