Комітет ВР рекомендує законопроект про право власності боржника на єдине житло

Комітет із питань правосуддя Верховної Ради рекомендує парламенту прийняти за основу законопроект про внесення змін до Закону України «Про виконавче провадження» (щодо збереження права власності боржника на єдине житло і земельну ділянку, на якій воно розташоване).

Про це УНІАН повідомили в інформаційному управлінні парламенту.

Законопроект (№ 9124) спрямовано на створення правових умов для захисту права власності на житло, заборону примусового виселення власників житла і членів їх сімей у випадку, якщо це їх єдине житло.

Документом пропонується внести зміни до статей 52, 63 Закону «Про виконавче провадження», якими встановити заборону на звернення стягнення на єдине житло боржника та земельну ділянку, на якій воно розташоване. Крім цього перелік видів майна громадян, на яке не може бути звернено стягнення за виконавчими документами, доповнюється обладнанням для обігрівання приміщення, якщо воно використовується також для приготування їжі, одне на приміщення.

На думку членів комітету, реалізація положень законопроекту дозволить захистити власників житла та членів їх сімей, якщо це єдине житло, від примусового виселення, запобігти збільшенню кількості людей що не мають житла, а також врегулює правовідносини при виконанні рішень судів та усунуть колізію норм законодавства.

Водночас, на думку Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради, вказане обмеження слід доповнити механізмом, який має дозволити у випадку, якщо особа, на майно якої звертається стягнення, має житло значно більшого розміру, ніж норма жилої площі, визначена відповідно до статті 48 Житлового кодексу УРСР, переселити її в менше житло, звернувши стягнення на належне їй житло більшого розміру.