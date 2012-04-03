Законодавчі нововведення можуть підняти ціни на житло на 10-20%

Ухвалення законопроекту № 9011 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо плати за приєднання до мереж суб'єктів природних монополій», прийнятого парламентом в першому читанні, призведе до подорожчання житла на 10-20%.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку сьогодні на прес-конференції озвучив голова ради директорів Конфедерації будівельників України (КБУ) Лев Парцхаладзе.

«Якщо цей закон буде у такому вигляді прийнято, то він підвищить вартість житла від 10 до 20%. Він лобіює інтереси лише приватних монопольних організацій», - сказав він.

На думку Л.Парцхаладзе, документ суперечить основним конституційним принципам — захисту прав власності та недопущенню зловживання монопольним становищем на ринку, закону «Про регулювання містобудівної діяльності» і антикризовому закону №800.

Народний депутат, член ради директорів КБУ Михайло Полянчич також вважає законопроект «суто приватно лобістським» і таким, що не має відношення ні до будівництва, ні до енергетики. За його словами, не має сенсу вносити до документа якісь поправки, він має намір просити депутатів відхилити законопроект у другому читанні.

«Якщо це не допоможе, ми організовуватимемо опір, зокрема політичний», - сказав депутат.

Президент групи компаній «Герц», член ради директорів КБУ Олександр Ротов назвав документ «відкритою диктатурою приватного монополіста».

За оцінками генерального директора компанії «Омокс», члена ради директорів КБУ Олексія Кулагіна, до 70% у структурі вартості житла має держава.

«При отриманні технічних умов на реалізацію своїх проектів, у них вже закладено створення інженерної інфраструктури... У техумовах зазначається, що будівництво ще супроводжується реконструкцією вже існуючих мереж і тих, що використовуються монополістами. Вартість цих робіт у сукупності до квадратного метра для будівельників обходиться в 30-40%», - пояснив гендиректор компанії.

Він зазначив, що будівельники працюють в тяжких умовах, їх дохідність сьогодні в два рази нижче за депозитні ставки в банках.

О.Кулагін відзначив, що згідно із законом про регулювання містобудівної діяльності, будівельники можуть передавати витрати зі створення інженерних мереж місцевим громадам в рахунок компенсації соціальних внесків, що зробило на 4-10% дешевше будівництво.

«Але на противагу цьому закону монополісти відразу ж ініціюють закон №9011, в якому вони скасовують цю норму. Тобто відразу ж збільшують назад на 4% вартість витрат на один квадратний метр. Плюсом вони вирішили додати ще плату на свій розсуд за підключення мереж, яка вже передбачена виданими технічними умовами цього монополіста на спорудження всієї інженерії, необхідної для об'єкту», - пояснив член КБУ.

Причому ця оплата відбувається тільки після безвідплатної передачі не тільки позамайданчикових мереж, а й внутрішньомайданчикових мереж, уточнив гендиректор компанії «Омокс». Водночас, згідно із законом про регулювання містобудівної діяльності, будівельникам можуть зарахувати в рахунок соціальних відрахувань лише позамайданчикові мережі, які становлять 5-20% у структурі вартості будівництва житла.

Крім того, на думку членів КБУ, в законопроекті закладено непрозорий механізм формування вартості підключення до мереж, яку визначає монополіст без участі й контролю з боку місцевих рад.

Також документ не містить положень про пільгові умови приєднання до мереж для доступного і соціального житла.

«Якщо закон буде в такій формі ухвалено, ми вживатимемо жорстких заходів. У нас будівельників багато, областей двадцять п'ять, всі області приїдуть сюди. Якщо проголосують цей закон, ми зберемо велику громадськість і в такій формі цей закон пропустити не дамо», - наголосив голова ради директорів КБУ.

За словами Л.Парцхаладзе, КБУ підготувала відкритий лист з цього питання до прем'єр-міністра Миколи Азарова, голови ВРУ Володимира Литвина, секретаря РНБО Андрія Клюєва, міністра регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ Анатолія Близнюка, міністра енергетики і вугільної промисловості Юрія Бойка, голови комітету ВР з питань будівництва, містобудування, житлово-комунального господарства і регіональної політики Володимира Рибака і голови комітету ВР з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики і ядерної безпеки Миколи Мартиненка.

Допрацьовану версію законопроекту №9011 було внесено до парламенту 20 лютого ц.р. народним депутатом М.Мартиненком (НУНС). 20 березня ц.р. цей законопроект було ухвалено ВР в першому читанні.