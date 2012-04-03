Столичний ринок житла буде дешевшати упродовж 3-4 років

На столичний ринок житла чекає плавне зниження цін упродовж мінімум 3-4 років.

Як передає кореспондент УНІАН, такий прогноз сьогодні на прес-конференції озвучив президент Спілки фахівців із нерухомого майна України (СФНУ) Олександр Рубанов.

«На мій погляд, ми тільки увійшли у кризовий стан, ми ще бачитимемо і відчуватимемо не одне «дно» впродовж як мінімум 3-4 років... Це буде плавне зниження», - вважає він.

На думку О.Рубанова, якщо економічне становище в країні не погіршиться, до цього часу в Києві середня вартість житла досягне комфортної для покупця і продавця позначки в 1,5 тис. дол./кв.м.

Голова комітету аналітики і статистики Спілки фахівців із нерухомого майна України Всеволод Жоголєв оцінює ситуацію на ринку житла столиці як невизначену.

«З технічної позиції ми пройшли дно, торкнулися того мінімуму, нижче за який продавці поки що не готові поступатися. Проте на сьогоднішній день фундаментальних чинників для того, щоб ціни зростали, об'єктивно немає. Ситуація в приватному секторі погіршується, нам ще прогнозують девальвацію, нас лякають зростанням комунальних платежів», - відзначив він.

При цьому, якщо після парламентських виборів ситуація з надходженням валюти не покращиться, то майбутня невелика девальвація неминуче «вдарить» по цінах на житло.

На думку В.Жоголєва, зростання цін на житло варто чекати не раніше 2013 року, а то й через два роки, коли почне покращуватися економічна ситуація в країні.

Він вважає, що вартість житла в новобудовах на околицях столиці в 7,2 тис. грн/кв.м — це собівартість будівництва, нижче за яку «просто нікуди рухатися».

«Єдине, що нікому купувати», - зазначив він.

В.Жоголєв повідомив, що основний попит на житло зосереджений на двокімнатних квартирах. Експерт також відзначає переміщення попиту від економ-класу в середній ціновий сегмент нерухомості. Зокрема, в елітному сегменті кількість операцій зросла на 50% в першому кварталі.

При цьому попит на житло бізнес-класу формують чиновники і держслужбовці високого рангу, які вважають за краще купувати сучасне житло в об'єктах, що будуються.

За даними СФНУ, в першому кварталі ц.р. середня вартість житла в Києві зросла на 1,64% - до 1854 дол./кв.м. Вартість «гостинок» у столиці становить в середньому 54,1 тис. дол., однокімнатних квартир — 71,4 тис. дол., двокімнатних — 99 тис. дол., трикімнатних — 129 тис. дол. Розмір торгу при покупці житла в економ-сегменті становить близько 5-7%, у центрі Києва - 20-22%.