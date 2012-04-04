Вартість котеджів під Києвом у І кварталі зросла на 0,8%

Середня вартість індивідуальних будинків (котеджів) у київському регіоні в січні-березні 2012 року зросла на 0,83% (8 дол.) – до 972 дол. за 1 кв. м.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії SV Development.

Згідно з повідомленням, у Києві вартість індивідуальних будинків за вказаний період зросла на 5,27% (73 дол.) – до 1 312 дол./кв. м.

При цьому в області найдешевшим залишався Сквирський район із середнім показником 240 дол./кв. м, найдорожчим, – Обухівський район, де середня ціна продажу становила 1 433 дол./кв. м.

За даними компанії, минулого року зростання вартості котеджів зафіксоване в Києво-Святошинському районі – на 2,76% (38 дол.) – до 1 414 дол./кв. м, Обухівському – на 3,24% (45 дол.) – до 1 433 дол./кв. м, Васильківському – на 3,05% (29 дол.) – до 981 дол./кв. м, Кагарлицькому – на 1,42% (9 дол.) – до 642 дол./кв. м, Фастівському – на 5,25% (27 дол.) - до 541 дол./кв. м, Білоцерківському – на 3,72% (19 дол.) – до 530 дол./кв. м, Миронівському – на 4,10% (19 дол.) – до 482 дол./кв. м, Переяслав-Хмельницькому – на 3,54% (15 дол.) – до 439 дол./кв. м, Богуславському – на 3,27% (12 дол.) – до 379 дол./кв. м, Яготинському районі – на 3,10% (11 дол.) – до 366 дол./кв. м, Іванківському – на 3,47% (12 дол.) – до 358 дол./кв. м, Таращанському – на 6,76% (19 дол.) – до 300 дол./кв. м, Сквирському – на 6,67% (15 дол.) – до 240 дол./кв. м.

При цьому зниження вартості домоволодіння спостерігалося в Бориспільському районі – на 5,42% (70 дол.) – до 1 222 дол./кв. м, Макарівському районі – на 5,42% (55 дол.) – до 960 дол./кв. м, Вишгородському – на 3,99% (37 дол.) – до 890 дол./кв. м, Рокитнянському – на 1,58% (6 дол.) – до 374 дол./кв. м, Броварському – на 2,35% (22 дол.) – до 916 дол./кв. м, Згурівському – на 4,11% (16 дол.) – до 373 дол./кв. м, Бородянському – на 2,91% (25 дол.) – до 833 дол./кв. м, Баришівському – на 3,14% (15 дол.) – до 462 дол./кв. м

Довідка УНІАН. Вартість 1 кв. м котеджів включає вартість землі (присадибної ділянки) і будинку (котеджні селища не беруть участь в аналізі).